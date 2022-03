Wollmetshofen | Ca. 200.000 € Sachschaden bei Scheunenbrand

Am gestrigen Mittwoch wurde die PI Zusmarshausen gegen 23:25 Uhr über einen Brand in der Ortsstraße in Wollmetshofen verständigt.

Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand eine Scheune bereits im Vollbrand. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Wollmetshofen, Fischach, Diedort und Langenneufnach mit 15 Fahrzeugen und ca. 100 Kräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die KPI Augsburg übernommen.

