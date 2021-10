WSA wählte den Gesamtvorstand – neue Personalie im Präsidium

Laut Vereinssatzung besteht der Gesamtvorstand des WSA e. V. aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden (Präsidium), einem Schatzmeister und zwei Schriftführern, die alle zwei Jahre neu gewählt werden. Aufgrund von Corona konnte jedoch diesmal der Vorstand nicht turnusgerecht im Januar 2021 neu gewählt werden, weshalb sich die Mitgliederversammlung dazu entschlossen hat, den Gesamtvorstand diesmal nicht für zwei Jahre, sondern bis Januar 2023 zu wählen und anschließend in den früheren Wahlperiode-Rhythmus zurückzukehren. Im Januar 2023 wird somit der Gesamtvorstand wieder für zwei Jahre gewählt.

In ihrem Amt als Vorsitzende wurde Anna Tabak bestätigt, die dieses seit der Gründung des Vereins 2015 bekleidet. „Ich bedanke mich sehr für das erneut entgegengebrachte Vertrau-en. Ich freue mich darauf, mit meinem neuen Mitvorsitzenden und dem Gesamtvorstand die Themen in Augsburg wie immer bürgernah und aktuell anzugehen.“, sagte Anna Tabak zu ihrer Wiederwahl.

Als gleichberechtigter Vorsitzender wurde Benjamin Wintergerst (Mitglied der Geschäftsführung der Wintergerst & Höhn GmbH und Co KG, bekannt als die Bahnhofsbuchhandlungen am Haupt- und Oberhauser Bahnhof) neu ins Präsidium bzw. in den Gesamtvorstand gewählt. Wintergerst: „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Mitglieder und freue mich darauf, mich in der neuen Aufgabe für meine Heimatstadt einzusetzen, denn Demokratie lebt vom Engagement.“

In ihren Ämtern bestätigt wurden die beiden Schriftführerinnen Anita Ponzio und Margit Vorberger. Peter Grab, der im Juli dieses Jahres als Vorsitzender zurückgetreten und stattdessen für den leider verstorbenen Helmut Bauer als Schatzmeister eingesprungen ist, wurde nun in dieses Amt im Gesamtvorstand erneut gewählt. Als ebenfalls ehrenamtlich fungierenden Kassenprüferinnen wurden Nadia Motamedi sowie Aleksandra Perkuhn erneut gewählt. Alle Wahlergebnisse waren einstimmig – sowohl beim Gesamtvorstand als auch bei den Kassenprüferinnen.