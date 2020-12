Würzburger Kickers in Quarantäne – Mehrere Spiele abgesagt

Der Fußball-Zweitligist Würzburger Kickers muss in Quarantäne. Grund sei, dass ein Mitglied des Funktionsteams der Lizenzspieler-Mannschaft positiv auf Covid-19 getestet worden sei, teilte der Verein am Mittwochvormittag mit. Das Gesundheitsamt Würzburg habe deshalb entschieden, die Profi-Mannschaft umgehend „bis auf Weiteres“ in Quarantäne zu beordern.

Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Demnach müssen die beiden Zweitliga-Spiele gegen den FC St. Pauli am Mittwochabend sowie beim SV Darmstadt 98 am Samstag ausfallen. „Die Mannschaft war total fokussiert auf das heutige Spiel, wir sind aufgrund des hohen Stellenwerts der heutigen Begegnung gegen den FC St. Pauli gestern sogar extra in unser Team-Hotel gegangen“, sagte Sportvorstand Sebastian Schuppan. Aber es sei absolut diskussionslos und stehe außer Frage, dass die Gesundheit aller Beteiligten an erster Stelle stehe.

„Wir sind uns als Verein unserer großen gesellschaftlichen Verantwortung und vor allem auch in diesen Tagen unserer sozialen Vorbildfunktion bewusst“, so Schuppan weiter. Nachholtermine für die abgesagten Spiele standen zunächst noch nicht fest.