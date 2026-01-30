type here...
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wüst verlangt Vorkaufsrecht für Städte bei Schrottimmobilien

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Land Nordrhein-Westfalen will per Entschließungsantrag im Bundesrat den Kommunen im Kampf gegen Schrottimmobilien helfen.

Dunkler Hinterhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte der “Rheinischen Post”: “Im Vorfeld der Kommunalwahl ist das Thema Schrottimmobilien bundesweit diskutiert worden, dann aber zu Unrecht wieder aus dem Fokus verschwunden.”

Schrottimmobilien und systematischer Sozialbetrug führten zur Ausbeutung von Menschen und zu vielen Ängsten und Sorgen bei den Menschen im Stadtteil. “Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf allen Ebenen ins Handeln kommen und den Worten auch Taten folgen lassen. Wir werden am Freitag eine Bundesratsinitiative zur Abstimmung stellen, die den Kommunen mehr Handlungsmöglichkeit geben soll.”

Bei den Schrottimmobilien habe man es mit kriminellen Eigentümern zu tun. “Wir brauchen deshalb ein Vorkaufsrecht für Kommunen im Zwangsversteigerungsverfahren. Nur so kommen sie in die Lage, der Gebäude habhaft zu werden und diese unhaltbaren Zustände zu beenden”, so Wüst. “Ich kann meine Länderkollegen nur aufrufen, da mitzumachen. Wir müssen in diesem Punkt endlich vorankommen.”

Das gelte auch für den Informationsfluss zwischen den Behörden: “Polizei und Feuerwehr muss es endlich ermöglicht werden, dem Jobcenter mitzuteilen, dass eine Immobilie unbewohnbar ist. Und die Bundesregierung sollte die Jobcenter in die Lage versetzen, daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Wir dürfen nicht aus falscher Scheu tatenlos dabei zusehen, wie Menschen von Kriminellen systematisch ausgebeutet werden und Stadtteile verkommen. Die Menschen müssen die Politik und den Staat an dieser Stelle als handlungswillig und handlungsfähig wahrnehmen”, sagte der NRW-Regierungschef.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Augsburg | Freispruch für Notfallsanitäter nach Vorwurf der fahrlässigen Tötung

0
Augsburg. Im vielbeachteten Verfahren um eine mutmaßlich fehlerhafte Notfallversorgung...
Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeimeldungen Bayern

Sprengstofffund auf A3: Autobahn bei Regensburg komplett gesperrt, zwei Personen festgenommen

0
Auf der A3 kam es am Freitagmorgen (30.01.2026) gegen 02:00...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großbrand in Lagerhalle im Gewerbering Brunnen fordert massiven Feuerwehreinsatz

0
Heute Nachmittag, kurz vor 16 Uhr, brach in einer...

Neueste Artikel