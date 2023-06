Wüst wertet EU-Asylkompromiss als „Erfolg“

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bewertet den letzte Woche beschlossenen EU-Asylkompromiss positiv. „Geas ist ein Erfolg“, sagte er am Donnerstag im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels in Berlin. „Jetzt kommt es auf die Umsetzung an“, fügte er hinzu.

Zentren, wo Asylentscheidungen fallen, an den europäischen Außengrenzen einzurichten, sei „eine große Aufgabe“. Das heiße aber auch, dass diese Verabredungen der EU-Innenminister in diesem und vermutlich auch im nächsten Jahr noch keine Entlastungen in den Kommunen brächten. Diese brauche es für die Menschen in den Kommunen, „und nicht aus Selbstzweck“, so Wüst.

Bei dem Treffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ländervertretern am Donnerstagnachmittag soll über den weiteren Kurs bei unterschiedlichen Themen wie der Migrations- und Energiepolitik sowie der Beschleunigung von Planungsvorhaben beraten werden.