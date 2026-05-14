WZB-Präsidentin warnt vor Kürzungen beim Elterngeld
Politik & Wirtschaft

WZB-Präsidentin warnt vor Kürzungen beim Elterngeld

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln warnt vor weiteren Kürzungen beim Elterngeld und plädiert stattdessen für eine Reform mit längeren Vätermonaten.

Strand (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir sollten nicht darüber nachdenken, wie wir beim Elterngeld sparen können, sondern wie wir es reformieren können”, sagte die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) dem “Handelsblatt”. Hintergrund sind die Sparvorgaben für den Haushalt 2027 für Bundesfamilienministerin Karin Prien. 500 Millionen Euro muss die CDU-Politikerin in ihrem Etat einsparen, den Großteil soll eine Reform des Elterngelds leisten.

Die Politik solle mehr Anreize setzen, “die es Müttern ermöglichen, Kinder zu bekommen und gleichzeitig erwerbstätig zu sein”, sagte Fuchs-Schündeln. Die Geburtenzahl sei auf einem Rekordtief, zugleich werde durch den Renteneintritt der Babyboomer in den kommenden Jahrzehnten Arbeitskräftemangel herrschen.

Konkret schlägt die WZB-Präsidentin vor, die Vätermonate auszuweiten und reine Müttermonate zu reduzieren. Für maximal sieben individuelle Elterngeldmonate solle jedes Elternteil 80 Prozent des Nettoeinkommens ersetzt bekommen. Nehme ein Elternteil mehr Monate, solle der Einkommensersatz auf 50 Prozent sinken. “Das würde den Anreiz erhöhen, dass Paare sich die Betreuung des Kindes während des Elterngeldbezugs paritätisch aufteilen”, sagte Fuchs-Schündeln.

- Anzeige -
Banaszak relativiert Fahnenflucht-Aussage zu AfD-Minister
Union stellt vorgezogene Tabaksteuererhöhung infrage
Druck auf Starmer wächst weiter – Gesundheitsminister tritt zurück
Lettische Regierungschefin Silina tritt zurück
CSU-Politiker warnt vor überstürztem Social-Media-Verbot
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Notfallvorsorge kostet Haushalte im Schnitt 900 Euro Notfallvorsorge kostet Haushalte im Schnitt 900 Euro
Nächster Artikel CDU und SPD: Appell für Koalitionsfrieden CDU und SPD: Appell für Koalitionsfrieden

Folgen Sie uns

You Might also Like