Xi telefoniert mit Selenskyj

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj telefoniert. Es sei ein „langes und bedeutungsvolles Telefonat“ gewesen, teilte Selenskyj am Mittwoch mit. Er erhoffe sich einen „starken Impuls“ für die Entwicklung der bilateralen Beziehungen.

Xi Jinping, über dts Nachrichtenagentur

In chinesischen Staatsmedien hieß es am Mittwoch unterdessen, dass Xi in dem Telefonat deutlich gemacht habe, dass Dialog und Verhandlungen der einzige gangbare Weg aus der „Ukraine-Krise“ seien und dass niemand einen Atomkrieg gewinnen könne. Xi kündigte zudem an, einen Sondergesandten in die Ukraine schicken zu wollen, der mit allen Konfliktparteien Gespräche führen solle.