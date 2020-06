„You’ll Never Walk Alone“ | Die große Online-Mitsing-Aktion „Augsburg singt“ startet morgen

Der Chor wächst: Auf die große Mitsing-Aktion »Augsburg singt!« gab es bereits ein begeistertes Echo. Und nun sind alle Gesangsbegeisterten herzlich eingeladen, am Mittwoch Abend (10.6.) an der Probe über eine Zoom-Videokonferenzschaltung teilzunehmen. Geprobt wird der Song »You’ll Never Walk Alone«, anschließend werden die einzelnen Gesangsvideos zu einem riesigen Video-Puzzle zusammengefügt. Wer mitmachen will, meldet sich per eMail über augsburgsingt@augsburg.de und erfährt dann alles Weitere.

Mezzosopranistin Kate Allen und Musical-Star Chris Murray laden dabei gemeinsam mit der Augsburger Rockband Abyss dazu ein, »You’ll Never Walk Alone« zu singen – ein Song, der im Jahr 1945 als Finale des Broadway-Musical »Carousel« von Richard Rodgers Berühmtheit erlangte.

Das Staatstheater freut sich auf viele gesangsbegeisterte Teilnehmer*innen!

Und: Wer am Mittwoch keine Zeit hat, teilzunehmen, darf sich gerne trotzdem noch anmelden. Es werden weitere Proben stattfinden, um einen möglichst großen online-Chor im Internet zum Klingen zu bringen.

»Augsburg singt!«

1. Wer mitmachen will, muss sich zunächst bei uns über augsburgsingt@augsburg.de melden.

2. Daraufhin bekommen Sie vom Staatstheater per E-Mail ein Musik-Playback, Noten und ein Termin mit einer ZOOM-Einladung.

3. An diesem Termin wird per »ZOOM Meeting« der Studienleiter Volker Hiemeyer live mit Ihnen den Song einüben. Dazu benötigen Sie ein Smartphone, Laptop, PC o.ä. Die Zoom-Einladung und der entsprechende Link dorthin befinden sich natürlich auch in unserer E-Mail an Sie.

4. Anschließend erfolgt die gemeinsame Aufnahme: Jeder nimmt sich dabei selber mit dem Smartphone per Video beim Singen auf.

HINWEIS: Das Musik-Playback muss dabei über Kopfhörer gehört werden, so dass jeder immer nur seinen Gesang aufnimmt. Das heißt, Sie benötigen Kopfhörer, wobei einfachste In-Ear-Kopfhörer völlig ausreichen.

5. Dieses Video abschließend bitte an augsburgsingt@augsburg.de mailen.

HINWEIS: Da diese Datei groß sein wird, werden die Teilnehmer gebeten, das Video per WeTransfer, Dropbox-Link oder einem anderen Filehosting-Dienst an uns zu schicken.

Diese Informationen und das Video des Songs, vorgestellt von Kate Allen, Chris Murray und Abyss finden Sie auch auf staatstheater-augsburg.de.