Zahl der Arbeitslosen im Februar gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt. Im Februar 2020 waren in der Bundesrepublik 2,396 Millionen Personen arbeitslos gemeldet und damit 23.000 mehr als vor einem Jahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mit. Gegenüber dem Vormonat sank die Arbeitslosenzahl um 30.000. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,3 Prozent.

Bundesagentur für Arbeit, über dts Nachrichtenagentur

„Am Arbeitsmarkt zeigen sich weiterhin Spuren der konjunkturellen Schwäche. Insgesamt ist er aber stabil. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind im Februar – auch begünstigt von der milden Witterung – saisonbereinigt gesunken“, sagte BA-Chef Detlef Scheele.

Die Unterbeschäftigung, die auch Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, verringerte sich saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 10.000. Insgesamt lag die Unterbeschäftigung im Februar 2020 bei 3,337 Millionen Personen. Das waren 25.000 mehr als vor einem Jahr. Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften bleibt im langjährigen Vergleich hoch, gibt im Vorjahresvergleich aber weiter deutlich nach. Im zweiten Monat des Jahres waren 690.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 94.000 weniger als vor einem Jahr.

Saisonbereinigt verringerte sich der Bestand der bei der BA gemeldeten Arbeitsstellen um 4.000 Stellen.