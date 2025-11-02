Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zahl der Asylerstanträge geht weiter zurück

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist weiter rückläufig.

Zahl Der Asylerstanträge Geht Weiter ZurückFlüchtlingsunterkunft Tempelhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Laut eines Berichts der “Bild am Sonntag” gab es im Oktober diesen Jahres 55 Prozent Asylerstanträge weniger als im Vorjahresmonat. Konkret ging deren Zahl von 19.785 im Oktober 2024 auf 8823 in diesem Oktober zurück. Auch gegenüber September (9.126) bedeuten die Oktober-Zahlen einen leichten Rückgang – um 3,3 Prozent.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte ebenfalls der “Bild am Sonntag”: “Unsere Migrationswende wirkt. Wir haben die Pull-Faktoren und die Magnetwirkung Deutschlands auf die illegale Migration erheblich reduziert.”

Beim Thema Abschiebungen kündigte Dobrindt mehr Tempo an: “Wir gehen diesen Weg der Migrationswende konsequent weiter und erhöhen auch die Rückführungen.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

