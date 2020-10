Zahl der Baugenehmigungen im August gesunken

Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland ist im August 2020 im Vorjahresvergleich um 1,4 Prozent gesunken. Insgesamt wurde im achten Monat des Jahres der Bau von 31.600 Wohnungen genehmigt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Für den Zeitraum Januar bis August ergibt sich dagegen ein Anstieg um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Baustelle, über dts Nachrichtenagentur

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden im August 2020 insgesamt 27.300 Wohnungen genehmigt. Dies waren 1,7 Prozent oder 500 Wohnungen mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Zweifamilienhäusern stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen um 200 oder 11,7 Prozent.

Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser sank dagegen um 5,4 Prozent (400 Wohnungen) und die Zahl der genehmigten Wohnungen in Mehrfamilienhäusern um 4,9 Prozent (800 Wohnungen). In Wohnheimen wurden unterdessen mit 2.000 Wohnungen nahezu viermal so viele genehmigt wie im Vorjahr, so die Statistiker weiter. Bei den Nichtwohngebäuden, die im August 2020 genehmigt wurden, sank der umbaute Raum gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent auf 18,1 Millionen Kubikmeter. Dazu zählen zum Beispiel Fabrikgebäude und Lagerhallen, Büro- und Verwaltungsgebäude oder landwirtschaftliche Betriebsgebäude.

In den Monaten Januar bis August 2020 stieg der umbaute Raum bei den Nichtwohngebäuden um 9,2 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum an.