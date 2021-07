Zahl der Corona-Neuinfektionen zieht in Augsburg wieder an

Die Stadt Augsburg meldet 15 neue Covid-19-Fälle mit Meldedatum Freitag, 09. Juli 2021.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 18.262 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.775 Personen gelten als genesen, 83 sind aktuell infiziert, 404 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 11,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 15,3.

Gestern hatte das RKI noch einen Augsburg-Wert von 11,1 angegeben. In den Tagen zuvor lag man gar bei 6,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, seit Mitte der Woche zieht dieser Wert nun aber wieder an.