Zahl der Corona-Tests steigt wieder – Weiter hohe Positivrate

Die Zahl der in Deutschland durchgeführten Corona-Tests steigt wieder. Nach Angaben des Laborverbandes ALM wurden in der zurückliegenden Kalenderwoche vom 4. bis zum 10. Januar durch die 169 an der Erhebung teilnehmenden Labore 1.062.585 PCR-Tests untersucht. In der Vorwoche waren es 721.463. Insgesamt 13,7 Prozent aller durchgeführten Tests fielen positiv aus, in der Vorwoche waren es 16,4 Prozent.

Warteschlange für Corona-Test, über dts Nachrichtenagentur

Für die laufende Woche stehen insgesamt rund 1,82 Millionen PCR-Tests zur Verfügung. Man erwarte, dass sich die Testzahlen wieder „auf hohem Niveau einpendeln“, so der Laborverband.