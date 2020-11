Zahl der Erdbeben-Toten in Türkei steigt auf mehr als 50

Nach dem starken Erdbeben in der Ägäis vom Freitag ist die Zahl der Toten in der Türkei auf 51 gestiegen. Fast 900 weitere Personen wurden verletzt, teilte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Sonntag mit. Die Rettungsarbeiten liefen demnach auch zwei Tage nach dem Unglück noch weiter.

Türkische Flagge, über dts Nachrichtenagentur

Das Beben der Stärke 6,6 hatte sich am Freitagnachmittag an der türkischen Westküste in der Ägäis ereignet. Im Anschluss kam es zu mehreren Nachbeben. Bei Izmir stürzten mehrere Gebäude ein, auch in Griechenland war das Beben deutlich zu spüren.

Auf der griechischen Insel Samos kamen zwei Personen ums Leben. Die Gesamtzahl der Opfer beträgt demnach mindestens 53.