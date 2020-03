Zahl der Corona-Erkrankten im Kreis Günzburg steigt weiter an

Nach der letzten Lagebesprechung der Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) teilt der Fachbereichsleiter Katastrophenschutz, Herr Roman Gepperth, mit, dass im Landkreis mit Stand 21.03.2020, 16:30 Uhr 14 Personen gibt, welche bestätigt auf das Corona-Virus getestet wurden. Dies sind drei mehr als noch gestern Mittag. Ca. 257 Personen befinden sich derzeit in Quarantäne, kein Anstieg im Vergleich zu gestern Abend.

Das Bürgertelefon der Landkreisverwaltung beantwortet am Freitag, auch am Wochenende und Montag von 10:00 bis 14:00 Uhr unter der Telefonnummer 08221/95-718 allgemeine Fragen zum Thema Coronavirus. Eine medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zur Hausärztin beziehungsweise zum Hausarzt. Bei Verdacht auf eine Infektion sollen sich Betroffene telefonisch am Wochenende an den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung unter 116117 wenden.

Weitere hilfreiche Informationen und weiterführende Links sind auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-guenzburg.de zu finden.