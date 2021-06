Zahl der Impflinge steigt auf 42,5 Millionen

Am Tag 177 nach Beginn der europaweiten Corona-Impfkampagne ist die Zahl der erstmals verabreichten Dosen in Deutschland auf 42,5 Millionen angestiegen. Das teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. 51,2 Prozent der Bundesbürger haben demnach bisher mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten.

Impfzentrum, über dts Nachrichtenagentur

26,3 Millionen Bürger und damit 31,6 Prozent haben den vollen Schutz, in der Regel in der Form von zwei Impfungen. Am Vortag lag die allgemeine Impfquote noch bei 50,8 Prozent, 31,1 Prozent hatten den vollen Schutz.