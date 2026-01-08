Newsletter
Donnerstag, Januar 8, 2026
4.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zahl der Langzeitarbeitslosen steigt auf über eine Million

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Deutschland hat wieder mehr als eine Million Langzeitarbeitslose. Das berichtet die “Bild” (Freitagausgabe) unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Feser.

Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach waren zum Stichtag November 2025 insgesamt 1.042.517 Menschen seit mindestens einem Jahr ohne Job. Das entspricht 36,1 Prozent aller Arbeitslosen.

Besonders stark gestiegen ist laut “Bild” der Anteil ausländischer Langzeitarbeitsloser. 32,7 Prozent der Betroffenen haben keine deutsche Staatsangehörigkeit.

2024 zahlte der Staat 3,26 Milliarden Euro Bürgergeld an ausländische Langzeitarbeitslose (ohne Kosten für Wohnung, Gesundheitsversorgung oder spätere Rentenfolgen). Insgesamt beliefen sich die Zahlungsansprüche langzeitarbeitsloser erwerbsfähiger Leistungsberechtigter nach dem SGB II in dem Jahr auf insgesamt 9,91 Milliarden Euro.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

An der Wertachbrücke | 26-jähriger blockiert Verkehr und bedroht Autofahrer in Augsburg

0
Augsburg - Ein Vorfall in der Innenstadt von Augsburg...
Polizei & Co

a.tv kompakt: Schwerer Verkehrsunfall in Derching

0
Weitere Themen von Montag, den 05.01.2026: Angebot zur Christbaumentsorgung,...
Bayern

Schwerer Frontalzusammenstoß auf der St2222 bei Pleinfeld: Eine Person in Lebensgefahr, Rettungshubschrauber im Einsatz

0
Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag auf...
Polizei & Co

Jugendliche zünden Weihnachtsbaum auf Parkdeck an: Polizei fasst Täter in Augsburger Innenstadt

0
Ein Vorfall in der Augsburger Innenstadt sorgte am Dienstag,...
Newsletter

Sturmtief “Elli” bringt extremes Winterwetter

0
Sturmtief "Elli" fegt über den Norden und beschert Hamburg...

Neueste Artikel