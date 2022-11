Der Zoo Augsburg möchte in diesem Jahr wieder seinen Zoobesuchern die Adventszeit versüßen. In dieser Zeit heißt es an der Kasse wieder: Zahl doch, was Du willst! Bei der tierisch verrückten Aktion dürfen die Zoobesucher zwischen dem 27. November und Heiligabend den Eintrittspreis selbst bestimmen.

Egal ob allein, als Paar oder als Familie, ob einen ganzen Tag oder nur eine Stunde, jeder entscheidet selbst, welchen Eintrittspreis er zahlen möchte. Einfach am Eingang das Wunschpreis-Formular ausfüllen und an der Kasse bezahlen. Oder bereits online das Formular ausdrucken und ausgefüllt mitbringen.

Zwischen dem 1. Advent und 6. Januar gibt es auch dieses Jahr wieder die exotische Weihnachtskrippe mit vielen Tieren aus fernen Ländern im Löwenhaus zu bestaunen.

Der Zoo hat in den Wintermonaten von 9 bis 16:30 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 15:30 Uhr, die Tierhäuser schließen um 16:15 Uhr.

Nutzen Sie die Chance, den Zoo im Winter kennenzulernen!