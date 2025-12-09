Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zahl mautpflichtiger Lkws auf Autobahnen gesunken

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im November 2025 gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gesunken.

Zahl Mautpflichtiger Lkws Auf Autobahnen Gesunken
Lkw (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging der kalenderbereinigte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex um 1,2 Prozent zurück, teilten das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt nach Ansicht der Behörden frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie.

Hintergrund ist, dass wirtschaftliche Aktivität Verkehrsleistungen erzeugt und benötigt. Daher bestehe ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere dem Produktionsindex im Verarbeitenden Gewerbe, so die Statistiker.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

