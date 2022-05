Zahlreiche betrügerische Callcenter-Anrufe und WhatsApp im Stadtgebiet

Am gestrigen Dienstag (10.05.2022) kam es in mehreren Stadtteilen wieder zu zahlreichen Anrufen in betrügerischer Absicht. Die Betrüger versuchten via WhatsApp oder Telefon an das Vermögen ihrer potentiellen Opfer zu gelangen. Hierzu wurden die unterschiedlichsten Maschen eingesetzt – teils leider erfolgreich.

Eine 74-Jährige aus der Augsburger Innenstadt erhielt einen Schockanruf von „Frau Stark“ und „Herrn Bach“. Die Schwiegertochter hätte angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die Masche des „falschen Polizeibeamten bzw. falschen Staatsanwaltes“ führte zu einem Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Ein weiterer Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich wurde bei einer 79-Jährigen aus Inningen verursacht. Auch hier war die vermeintliche Schwiegertochter nach einem schweren Verkehrsunfall am Telefon und bat um Bezahlung einer Kaution. Der Fall wurde leider erst nach Übergabe des Geldbetrages bei der Polizei bekannt.

Die Ermittlungen in diesen Fällen werden durch die Kriminalpolizei geführt.



Bei einer 88-jähirgen Seniorin aus Inningen rief ein Betrüger an und gab sich als Microsoft-Mitarbeiter aus. Die Angerufene sollte zur Behebung von Computerproblemen am Telefon die Taste „1“ drücken. Die Seniorin erkannte den Anruf als Betrugsversuch und beendete richtigerweise das Gespräch.

Auch andere Anwohner in Inningen erhielten Betrugsanrufe. Die Täter gaben sich als Angehörige der Kriminalpolizei aus und teilten einen vermeintlichen Raubüberfall in der Nachbarschaft mit. Auf die Masche fielen eine angerufene 90-Jährige und 88-Jährige nicht rein, sodass es nicht zur Weitergabe von Daten oder Vermögensschäden kam.

Auch im Stadtteil Lechhausen setzten die Betrüger mit den gängigen Maschen an. Bei einer 85-Jährigen meldeten sich die Betrüger mit „Hallo Oma“, stellten sich namentlich jedoch nicht vor. Die Seniorin war misstrauisch und beendete bald darauf das Telefonat.

