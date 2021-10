Mehrere Corona-Fälle beim EHC Königsbrunn – Spiele der Pinguine abgesagt

Der Eishockey-Bayernligist EHC Königsbrunn ist von einem Corona-Ausbruch betroffen. Gleich mehrere Spieler wurden positiv auf das Covid19-Virus getestet. Die Spiele für das kommende Wochenende mussten abgesagt werden.

„Unsere Gäste aus Königsbrunn haben uns informiert, dass sie 5 positive Covid Fälle im Team haben. Wir bedauern das natürlich sehr, jedoch steht die Gesundheit aller Spieler an erster Stelle, so dass die Begegnung bereits neu terminiert wurde. Wir wünschen den Pinguinen schnelle Genesung und keine weiteren Fälle im Team. Bereits gekaufte Tickets für das Spiel behalten natürlich ihre Gültigkeit.“, so der ESC Kempten in einer Mitteilung.

Nur wenig später bestätigte der EHC, dass die Pinguine am kommenden Wochenende spielfrei sind.