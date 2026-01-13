Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
10 C
London
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zahlreiche Flugausfälle in Frankfurt zum Wochenstart

DTS Nachrichtenagentur

Wegen des Winterwetters sind an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt in den vergangenen Tagen zahlreiche Flüge ausgefallen oder verspätet gewesen.

Frau vor Informationstafel am Frankfurter Flughafen, via dts Nachrichtenagentur

Insbesondere am Montagvormittag sei es zu Einschränkungen “aufgrund des Schneefalls und der überfrierenden Nässe” gekommen, sagte eine Sprecherin des Frankfurter Flughafens der “Rheinischen Post”. So seien zum Wochenstart “knapp 100 Flüge von geplanten etwa 1.050 Flugbewegungen gestrichen” worden, zudem sei auch die Landerate niedriger gewesen.

Bereits am Freitag seien von rund 1.130 geplanten Flügen knapp 80 gestrichen worden. “Mit steigenden Temperaturen” habe sich die Lage mittlerweile aber entspannt, so die Sprecherin.

Anzeige
