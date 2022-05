Zahlreiche Medaillen | Der SAV Augsburg-Hochzoll startet bei der Bayerischen Sportakrobatik-Meisterschaft durch

Das Trainerteam um die beiden Cheftrainerinnen Sandra Maresch und Nicole Wilbold und 33 Sportlerinnen des SAV Augsburg-Hochzoll haben in den letzten Wochen hart gearbeitet und können mit 14 Formationen an der diesjährigen Bayerischen Meisterschaft in Eggolsheim teilnehmen.

In der Nachwuchsklasse gehen insgesamt sechs Formationen an den Start. Luisa Mengele und Clara Lehnert turnen mit breitem Lächeln über die Matte und zeigen saubere Elemente. Die beiden waren schon drei Wochen zuvor auf dem Bayerischen Nachwuchsturnier (BNT) gestartet, bei dem vor allem ihr Zitterelement – die Bauchwaage mit Abwerfen – noch etwas wackelig war. In der Zwischenzeit haben sie sich angestrengt und hart gearbeitet, sodass jede Unsicherheit wie weggewischt war und die beiden mit einer Silbermedaille belohnt werden.

Jasmin Brändle, Nicole Schlotthauer und Mia Neujahr sind seit dem BNT eine Altersklasse aufgestiegen und mussten dementsprechend einige neue Elemente in ihre Wettkampfübung integrieren. Leider hatten sie effektiv nur eine Woche Zeit dafür wegen Coronafällen, die die drei am Training hinderten. Trotz dieser widrigen Bedingungen haben sich die drei extrem gut geschlagen und präsentieren mit strahlendem Lächeln ihre Kür. Leider verpassten sie um 0,02 Punkte das Podest.

Julina Funk und Anna Inic hatten seit dem letzten Wettkampf viele Änderungen sowohl in der Choreografie als auch bei den Bodenelemente. Doch diese Herausforderung nehmen die beiden problemlos an präsentieren eine spritzige Übung in der Schülerklasse. Auch wenn sich zwei kleinere Fehler im Handstandelement und beim Bruststand einschleichen, bleibt dem Publikum und dem Kampfgericht eine tolle Kür im Gedächtnis, die knapp hinter dem zweiten Platz mit einer Bronzemedaille belohnt wird.

Für Lilly Maresch, Fee Schwedes und Mika Nguyen ist es nun der erste große Wettkampf, bei welchem sie mit zwei Übungen an den Start gehen. Anfangen dürfen sie mit der Prämiere ihrer brandneuen Dynamikübung. Begleitet von viel Applaus turnen die drei ihre Elemente auf den Punkt und zeigen mit Unterstützung ihrer Trainerin ungewöhnlich schwierige Elemente für ihr junges Alter. Damit sicheren sie sich die erste Goldmedaille und können gelassen der zweiten Übung des Tages entgegensehen. Kurz vor Ende des langen Wettkampftages ist dann nochmal volle Konzentration gefragt, doch der Erfolg vom Vormittag motivierte Lilly, Fee und Mika zu mehr. Ein paar kleine Wackler waren in der Balanceübung zwar nicht zu übersehen, aber durch den hohen Ausgangswert und eine anspruchsvolle Übung überzeugen die Mädchen das Kampfgericht und sahnen nicht nur ein weiteres Mal Gold ab, sondern auch die höchste Wertung aller Disziplinen ihrer Altersklasse.

Natalie Schön und Julia Rombach treten an dieser Meisterschaft ihren letzten gemeinsamen Wettkampf an. Sie zeigen eine mitreißende Choreographie, die durchscheinen lässt, was für ein gutes Team die beiden geworden sind. Nach einem unvorhergesehenen Abgang beim letzten Wettkampf beweisen sie diesmal starke Nerven und können den schwierigen freien Handstand die geforderten drei Sekunden halten. Am Ende des Tages gewinnen sie verdient den Vizemeistertitel bei ihrem letzten gemeinsamen Wettkampf. Julia wird in den Sommerferien umziehen und der SAV verliert eine langjährige und immer fleißige Sportlerin.

Gloria Baur, Sabrina Wilbold und Milla Neumayer räumen drei von drei möglichen Goldmedaillen ab. Dabei war am Vortag des Wettkampfes noch nicht mal sicher, ob sie ihre nagelneue Kombiübung, die erst eine Woche vor dem Wettkampf fertig wurde, zeigen können. Von der Aufregung vor dem Betreten der Matte ist bei der Tempoübung nichts mehr zu sehen. Gloria, Sabrina und Milla überzeugen das Kampfgericht mit sauberen und federleicht aussehenden Tempoelementen und sichern sie sich ihre erste Goldmedaille. In der anschließenden Balanceübung rutschen sie bei der Verwandlung einer Pyramide leider ab. Trotzdem können sie mit ihrer ansonsten sauber vorgetragenen Übung deutlich an die Spitze des Teilnehmerfeldes setzen. Mit einem eindeutigen Vorsprung nach zwei Übungen, wollen sie sich den Titel des Mehrkampfmeisters nicht mehr nehmen lassen und somit war die Entscheidung für die dritte Übung eine Trainerin gefallen. Mit kleineren Wacklern bei den Tempoelementen, aber gewohnt sicheren Pyramiden haben sie schlussendlich das Triple in der Tasche.

In der Meisterklasse treten zuletzt noch zwei weitere Damenpaare des SAV an. Sina Mahl und Charlotte Czech haben zwar einen ungewollten Abgang bei der Verwandlung zum letzten Element, können aber in diesem Moment ihre jahrelange Erfahrung ausspielen und turnen gekonnt weiter. Insgesamt bestechen sie mit einer ansonsten technisch schönen und sauber vorgetragene Balanceübung und erturnen sich den dritten Platz.

Lena Häfner und Leni Huber waren am BNT noch etwas nervös auf die Matte gegangen, war es immerhin ihr erster gemeinsamer Wettkampf. Leni hatte erst vor kurzem beim SAV angefangen, turnt aber souverän und technisch so sauber, als wäre sie schon immer Oberfrau und könnte eine jahrelange Erfahrung vorweisen. Lena ist schon seit vielen Jahren dabei und ist als erfahrene Unterfrau somit die perfekte Partnerin. Jetzt an der Bayerischen Meisterschaft packen sie ihre Erfahrung, ihre harte Arbeit und ihre souveräne Ausstrahlung auf die Matte und bekommen dafür eine Silbermedaille überreicht.

Insgesamt war es ein voller Tag und vor allem die Trainerinnen hatten bis zuletzt keine ruhige Minute, da pausenlos die Vorbereitung und Betreuung der Mädels auf dem Plan stand. Alle Mädels haben durch die Bank eine super Leistung abgeliefert, sodass der Verein stolz auf die größte Wettkampfmannschaft in über 60 Jahren Vereinsgeschichte blickt und gespannt ist was die verbleibende Saison mit Deutschen Meisterschaften und verschiedenen Auftritten noch so bringt.

Vivian Keckeisen