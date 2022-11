Die erste Mitgliederversammlung unter dem neuen FC Augsburg-Präsidenten Markus Krapf brachte einige für die Fans interessante Neuigkeiten mit sich.

Markus Krapf ist vor wenigen Wochen Nachfolger von Klaus Hofmann in der Funktion als Präsident des FC Augsburg geworden. Am Montagabend musste sich der 50-jährige Gastronom erstmals in seiner neuen Rolle den Mitgliedern bei einer Jahreshauptversammlung stellen. Krapf der selbst Fan ist, einstmals zu Bayernliga-Zeiten unter Präsident Walther Seinsch Geschäftsführer war, liegt dies, er sucht den Dialog. Offen gab er Auskunft, stand auch bei unangenehmen Fragen Rede und Antwort. Bei den Teilnehmern im Business Club der Arena kam dies an.

Reuter wird weiter für den Sport Verantwortung tragen

Natürlich war auch der neue Präsident mit der aktuellen sportlichen Lage nicht uneingeschränkt einverstanden, intern würden viele Punkte angesprochen. „Mit drei Punkten aus sieben Spielen ist keiner einverstanden“ .Gut möglich, dass Geschäftsführer Sport Stefan Reuter in der WM-Pause noch nachschärfen muss. Ebendieser Reuter wird auch in den nächsten Jahren die Geschicke der Zirbelnusskicker lenken. Sein Vertrag wurde noch von Krapfs Vorgänger, kurz seinem Ausscheiden bis 2026 verlängert. Er wird für die fußballerische Ausrichtung verantwortlich zeichnen, sein neuer Vorgesetzter ihm dabei begleiten.

Die finanziellen Mittel für eine ordentliche Ausgestaltung der Mannschaft sollten vorhanden sein. Trotz aller Unwägbarkeiten konnte man das Geschäftsjahr mit einem im Vergleich zu den Aufwendungen von 91,5 Mio. Euro geringen Minus von 500.000 Euro abschließen. Für diese Saison sollte die Bilanz wieder mindestens ausgeglichen sein. Der wirtschaftliche Bereich wurde von Geschäftsführer Michael Ströll und seinem Team auf stabile Beine gestellt.

Augsburg erhält neuen Ausrüster

Während die Führungsriege in den kommenden Jahren wohl die gleiche bleiben wird, wird es sonst einige Änderungen beim und um den FCA geben. So wird es mit dem japanischen Hersteller Mizuno anstelle von Nike einen neuen Ausrüster geben. Die Fuggerstädter haben mit dem Sportartikelhersteller aus Fernost, der u.a. auch bei Bochum (Bundesliga) oder beim FC Südtirol (Serie B) engagiert ist, eine Vereinbarung für fünf Jahre treffen können.

Für die Fans wird mehr getan

Auch für die Fans wird sich manches in den kommenden Jahren ändern. Ein FCA-Haus in der Augsburger Innenstadt als Anlaufstelle für Fans und Mitglieder ist bereits in Planung.

Auch das ewige Thema Verköstigung der Besucher war an diesem Montagabend wieder zur Sprache gekommen, und da gab es zahlreiche gute Nachrichten. Künftig soll es bereits um das Stadion herum Stände mit Essen und Getränken geben. Die Aufenthaltsqualität rund um die Heimspiele soll damit verbessert werden und auch die Verpflegung im Bereich der Arena soll sich ändern. Das Stadioncatering wird ab 2024 neu ausgerichtet, bereits im nächsten Jahr werden Getränke wieder in nachhaltigeren Mehrwegbechern ausgeschenkt werden.

Und über noch eine Nachricht freuten sich die Fans besonders: FCA-Legende Daniel Baier wird in der ersten Länderspielpause 2023 mit einem Abschiedsspiel verabschiedet werden.