Zahlreiche Schockanrufe „falscher Polizeibeamter“ im Bereich Friedberg

Am 16.03.2022 gingen zahlreiche Mitteilungen durch Bürger über seltsame Anrufe bei der Polizei in Friedberg ein.

Hierbei erhielten die Betroffenen Anrufe, meist von Handynummern. Es befand sich eine männliche Person am Telefon, die in englischer Sprache mit den Angerufenen kommunizierte. Dabei gab die Person an, dass sie ein Mitarbeiter von EURO-POL sei und „ID-Daten“ der Betroffenen im Internet aufgetaucht sein. Um weiteren Missbrauch zu verhindern, würde der Anrufer die Daten der Leute abgleichen wollen. Letztlich rufen die Täter mit dem Ziel an, die persönlichen Daten bis hin zu Vermögensinformationen oder Bankdaten auszuspähen bzw. zu erlangen.

Ebenfalls häufen sich die Anrufe, bei denen sich der Anrufer als Polizeibeamter ausgibt und mitteilt, dass persönliche Daten der Opfer bei einer vermeintlichen Festnahme eines Einbrechers aufgetaucht seien. Die Opfer werden per Telefon angewiesen ihr Barvermögen entweder von ihren Konten oder zu Hause gehaltenes Barvermögen an den „vermeintlichen Polizeibeamten“ zum Schutz zu übergeben.

Aufgrund der aktuell häufig auftretenden Anrufe „falscher Polizeibeamter“, ergeht der eindringliche Hinweis, mit personenbezogenen Daten, insbesondere mit Daten über Vermögen und Vermögensstände speziell am Telefon sehr vorsichtig umzugehen.

