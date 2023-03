Zahlreiche Spieler und Trainer sagen: „Auf Wiedersehen Augsburger Panther“

Sechs weitere Spieler und der größte Teil des Trainerstabsverlassen die Augsburger Panther.

Die Verteidiger Blaz Gregorc und Wade Bergman sowie die Angreifer Adam Johnson, Terry Broadhurst, Michael Clarke und Vinny Saponari laufen in der Saison 2023/24 aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr für die Panther auf. Mit Kapitän Brady Lamb, Adam Payerl, David Stieler, sowie John Rogl wird man ebenfalls nicht mehr planen.

Ebenso nicht mehr nach Augsburg zurückkehren werden Assistant & Skills Coach Derek Mayer sowie Goalie & Video Coach Simo Vehviläinen. Mit Cheftrainer Kai Suikkanen wurde bereits bei seiner Verpflichtung vereinbart, dass er lediglich bis Saisonende übernimmt und anschließend in seine finnische Heimat zurückkehrt. Athletiktrainer Simon Sengele wird nach den Informationen auf der Club-Website weiterhin für den AEV tätig sein.

„Mit allen anderen Spielern des Teams 2022/23 befinden sich die Verantwortlichen der Panther noch in ergebnisoffenen Gesprächen. Diese Personalien sind unter anderem auch von der Ligazugehörigkeit abhängig, finale Entscheidungen werden in den kommenden Wochen getroffen.“, so die Panther in einer Mitteilung. Ein guter Teil dieser Entscheidungen ist aber wohl schon weitestgehend klar.