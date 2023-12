Zahlt sich die harte Trainingswoche aus? Der FC Augsburg empfängt Borussia Dortmund

Nach der Niederlage in Bremen möchte der FC Augsburg zurück in die Erfolgsspur. Die Aufgabe ist ambitioniert, empfängt man doch Borussia Dortmund in der Arena.

Die erste Niederlage unter Trainer Jess Thorup scheint verdaut. Am vergangenen Wochenende verlor der FC Augsburg nach sechs Partien, in denen gepunktet werden konnte, in Bremen verdient mit 0:2. Bereits am Sonntag begann man beim schwäbischen Erstligisten mit der Aufarbeitung, der Cheftrainer hat seine Schlüsse gezogen: „Es war klar, dass wir nicht ewig ungeschlagen bleiben können“

Umstellung in der Offensive?

Gerade im Spiel Mann gegen Mann hatte er wohl Defizite ausgemacht, so ging es im Training darum, sich im Duell durchzusetzen. Auch mit der Torausbeute war er nach der ersten Thorup-Partie ohne eigenen Treffer natürlich nicht einverstanden, entsprechend wurde auch hier gezielt trainiert. Besonders bei Philip Tietz war nach einigen guten Spielen zuletzt eher die Luft etwas raus. Gelang es ihm sich unter der Woche wieder für einen Platz in der Startelf zu empfehlen? Sollte Thorup nichts an seiner Grundordnung ändern wollen, ist es gut möglich, dass Tietz auch in Ermangelung an Alternativen seinen Startplatz behaupten kann. Michel kehrte nach überstandener Erkältung erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück, Beljo (trainiert wie Iago individuell) fehlt weiter angeschlagen.

Wenn es heute (15:30 Uhr) vor ausverkauftem Haus gegen Dortmund geht, wird es darum gehen, die wenigen Chancen, die man bekommen wird zu nützen. Wer den Auftrag an der Seite erteilt wird, ist noch offen. Die in dieser Saison in den Leistungen eher schwankende Borussia wird mit gestärktem Selbstvertrauen nach Augsburg. Unter der Woche konnte sie sich mit einem 1:1 bei Paris Saint Germain den Sieg der Champions League-Gruppe sichern. In der Bundesliga hängt man mit elf Punkten Abstand auf Tabellenführer Leverkusen als Tabellenfünfter deutlich hinter den eigenen Ansprüchen her. Mit wieder breiterer Brust und hoher individueller Qualität wird die Mannschaft von Edin Terzic versuchen nach drei Partien, ohne Bundesliga-Dreier wieder in der Liga in die Erfolgsspur zurückzukehren. Auf den FCA wartet keine leichte Aufgabe, doch Thorup ist zuversichtlich: „Wir haben unter der Woche hart gearbeitet und fühlen uns gut vorbereitet. Wir wollen alles versuchen, unseren tollen Fans einen Heimsieg zu Weihnachten zu schenken“

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj, Dorsch – Jensen, Demirovic, Vargas – Tietz