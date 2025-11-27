Newsletter
Zahnarztpraxis-Einbruch in Landsberg: Täter flüchten ohne Beute, Sachschaden 300 Euro
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in eine Zahnarztpraxis in Landsberg am Lech. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Ärzte- und Geschäftshaus in der Augsburger Straße. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Unbekannte Täter flüchten ohne Beute

Zwischen 21.00 Uhr und 23.25 Uhr drangen die Täter in die Praxis ein. Eine Reinigungskraft stellte die offenstehende Tür fest und sah 2-3 flüchtende Personen. Daraufhin informierte sie umgehend die Polizei.

Erfolglose Fahndung nach Einbrechern

Trotz einer umfassenden Durchsuchung des Gebäudes und der Umgebung konnten die Einsatzkräfte keine Verdächtigen festnehmen. Die Täter ließen ihr Diebesgut im Aufzug zurück, vermutlich gestört durch die Anwesenheit der Reinigungskraft.

Sachschaden und Zeugenaufruf

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

