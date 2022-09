Den traditionellen Abschluss des „Historischen Stadtmauerfestes“ in Nördlingen bildet am Sonntagabend der Zapfenstreich mit Gebetsszene aus dem Theaterstück „Die arge Not von Nördlingen“.

Der Text der Gebetsszene stammt aus der Feder von Studiendirektor i. R. Hans Fischer. Er wurde kürzlich in Anerkennung seiner großen Verdienste um das kulturelle Leben der Stadt insbesondere um das Stadtmauerfest mit dem Ehrenbrief der Stadt Nördlingen ausgezeichnet. Hans Fischer hat an die Stadtverwaltung die Bitte geäußert, in diesem Jahr zum Abschluss des Stadtmauerfestes den Text der Gebetsszene als Autor selbst vorzutragen.

Die Stadt Nördlingen hat diesem Wunsch in Anerkennung der besonderen Verdienste Fischers zugestimmt und freut sich auf einen gelungenen, emotionalen Abschluss des Stadtmauerfestes 2022.