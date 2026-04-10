Zara Larsson an Spitze der Single-Charts - Jazeek auf Platz 26
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zara Larsson an Spitze der Single-Charts – Jazeek auf Platz 26

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Zara Larsson steht mit „Lush Life“ zum dritten Mal an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Jazeek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Dominic Fike („Babydoll“) und Tame Impala („Dracula“). Den höchsten Neueinstieg sichern sich Jazeek und Sosa La M, die mit „Bend Over 2“ auf dem 26. Rang landen.

In den Album-Charts kehrt die K-Pop-Band BTS mit „Arirang“ zurück an die Spitze. Dem Schlager-Duo Fantasy gelingt mit „Bube Dame König“ der höchste Neueinstieg auf Platz zwei. Die Aachener Gruppe Unheilig („Liebe Glaube Monster“) komplettiert die Führungsriege.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vermisste 64-jährige Frau aus Mering tot aufgefunden

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wurde eine 64-jährige Frau...
Lokalnachrichten

Blitzermarathon 2026 in Bayern: Alle Blitzer-Standorte im Überblick und wichtige Infos für Autofahrer

0
Wer am 15. April 2026 in Bayern zu schnell...
Polizei & Co

Körperverletzungsserie in Augsburger Innenstadt: Unbekannte Täter attackieren Passanten

0
In der Augsburger Innenstadt ereigneten sich kürzlich mehrere gewalttätige...
Polizei & Co

Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

0
Neben dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.
Politik & Wirtschaft

Bundesregierung kündigt „Energiesofortprogramm“ an

0
Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich...