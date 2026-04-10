Zara Larsson an Spitze der Single-Charts – Jazeek auf Platz 26

Zara Larsson steht mit „Lush Life“ zum dritten Mal an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Jazeek (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Dominic Fike („Babydoll“) und Tame Impala („Dracula“). Den höchsten Neueinstieg sichern sich Jazeek und Sosa La M, die mit „Bend Over 2“ auf dem 26. Rang landen.

In den Album-Charts kehrt die K-Pop-Band BTS mit „Arirang“ zurück an die Spitze. Dem Schlager-Duo Fantasy gelingt mit „Bube Dame König“ der höchste Neueinstieg auf Platz zwei. Die Aachener Gruppe Unheilig („Liebe Glaube Monster“) komplettiert die Führungsriege.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.