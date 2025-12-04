Newsletter
Zartmann bekommt “Krone” als bester Künstler und für besten Song

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Popsänger Zartmann ist der große Gewinner des Musikpreises “Krone”, der am Donnerstag in Bielefeld verliehen wurde. Der Künstler, der aus seinem vollen Namen und seinem Alter ein großes Geheimnis macht, bekam die Ehrung sowohl als “bester Künstler des Jahres” als auch für “Tau ich auf” als “bester Song”. Als “beste Künstlerin” wurde die 27-jährige Nina Chuba ausgezeichnet.

Ebenfalls zwei “Kronen” bekam die Rapperin Ikkimel, einmal als “bester Newcomer-Act” und einmal zusammen mit Jiggy für den “besten Party-Song”. Außerdem wurden ausgezeichnet: Finch als “bester Live-Act”, Nico Santos als “bester Pop-Act” und die Band Provinz aus dem oberschwäbischen Vogt mit ihrem Song “Walzer” als “bester Alternativ-Song”.

Bereits im Vorfeld war bekannt, dass Juan Moreno und Sinan Sevinc einen Sonderpreis “für das Auslösen von gesellschaftlichen Debatten” durch die Dokumentation “Babo – Die Haftbefehl-Story” bekommen. Außerdem wurde Tahsim Durgun in der Kategorie “Beste Unterhaltung” geehrt.

Die “Krone” wurde vom WDR-Hörfunksender Einslive bereits zum 26. Mal vergeben und gilt seit dem Aus des “Echos” als wichtigster Musikpreis Deutschlands.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

