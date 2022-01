ZDF plant weitere „Wetten, dass..?“-Sendungen

Das ZDF plant nun doch weitere „Wetten, dass..?“-Sendungen – und moderiert werden sollen sie von Thomas Gottschalk. Das teilte der Sender am Montag mit. „Die Resonanz des TV-Publikums war überwältigend“, sagte ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann am Montag in Bezug auf die Sendung im November, die eigentlich als einmalige Jubiläumssendung angekündigt worden war.

Thomas Gottschalk in „Wetten, dass..?“ am 06.11.2021, über dts Nachrichtenagentur

Über 14 Millionen Zuschauer hatten eingeschaltet und die Sendung „zum größten Showevent der letzten Jahre gemacht“, wie das ZDF mitteilte. 2022 und 2023 soll es nun jeweils eine weitere Ausgabe geben. „Ab sofort sind wieder alle Wett-Ideen herzlich willkommen“, hieß es.

Die Sendung in diesem Jahr ist demnach für Herbst geplant. Eigentlich hatte das ZDF die Samstagabendshow 2014 eingestellt. Nachdem „Wetten, dass..?“ in den 1980er Jahren manchmal über 20 Millionen Zuschauer erreicht hatte, ging die Einschaltquote in den 2010er Jahren bis auf teils deutlich unter 10 Millionen zurück. Damals hatte Markus Lanz moderiert.

Gottschalk hatte als Nachfolger von Frank Elstner von 1987 bis 2011 durch die Sendung geführt, unterbrochen nur in den Jahren 1992 und 1993 von Wolfgang Lippert.