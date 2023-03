ZDF-Politbarometer: FDP legt zu – SPD und Grüne schwächer

Unter den „Ampel“-Parteien kann aktuell laut neuem ZDF-Politbarometer nur die FDP in der Wählergunst zulegen. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD laut der Umfrage auf 19 Prozent (minus zwei) und die CDU/CSU auf 30 Prozent (plus eins), die Grünen nur noch auf 19 Prozent (plus eins), die FDP könnte um zwei Zähler auf sieben Prozent zulegen, die AfD könnte mit 15 Prozent (plus eins) rechnen und die Linke weiterhin mit fünf Prozent. Die sonstigen Parteien lägen zusammen erneut bei sieben Prozent, darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde.

Christian Lindner und Robert Habeck, über dts Nachrichtenagentur

Eine parlamentarische Mehrheit gäbe es demnach für Schwarz-Rot und ganz knapp für Schwarz-Grün. Nicht reichen würde es dagegen für die regierende „Ampel“-Koalition oder ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linke. Die Interviews wurden in der Zeit vom 28. bis 30. März 2023 bei 1.379 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.