ZDF-Politbarometer: Union kann kräftig zulegen – Ampel verliert

Die Union kann laut neuem ZDF-Politbarometer so kräftig zulegen wie schon lange nicht mehr. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU und CSU zusammen auf 30 Prozent, das sind satte vier Punkte mehr als bei der letzten Umfrage im September. Normalerweise gibt es in der Umfrage nur Veränderungen von einem oder zwei Prozentpunkte.

Christian Lindner, Robert Habeck, Olaf Scholz am 19.10.2023, über dts Nachrichtenagentur

SPD und Grüne verlieren demnach jeweils zwei Zähler auf 15 und 14 Prozent, die FDP verliert einen Punkt auf 5 Prozent. Die AfD bleibt laut Umfrage bei 21 Prozent, die Linke bei 5 Prozent und die Freien Wähler bei 3 Prozent – alle unverändert. 7 Prozent der Wahlberechtigten würden eine der kleineren Parteien wählen.