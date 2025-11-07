Newsletter
Politik & Wirtschaft
ZDF-Politbarometer: Union und AfD gleichauf

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Laut neuem ZDF-Politbarometer verliert die Union, während die AfD zulegt. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, lägen CDU/CSU mit 26 Prozent (minus 1) und die AfD mit ebenfalls 26 Prozent (plus 1) gleichauf.

Friedrich Merz und Alice Weidel (AfD) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die SPD würde sich laut der Umfrage auf 14 Prozent (minus 1) verschlechtern, die Grünen würden hinzugewinnen und kämen auf 12 Prozent (plus 1). Die Linke bliebe bei 10 Prozent (unverändert) und alle anderen Parteien – inklusive BSW und FDP – bekämen zusammen 12 Prozent (unverändert), darunter keine Partei, die mindestens drei Prozent erzielen würde. Mit diesem Ergebnis hätte Schwarz-Rot weiterhin keine parlamentarische Mehrheit.

Die Interviews für die Umfrage wurden in der Zeit vom 4. bis zum 6. November 2025 bei 1.322 Wahlberechtigten telefonisch und online erhoben.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

