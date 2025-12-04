Zehnjähriges Jubiläum: Deutsche und österreichische Innenminister feiern erfolgreiche Zusammenarbeit des Gemeinsamen Zentrums in Passau

München (ots) – In Passau wird am 11. Dezember 2025 das 10-jährige Bestehen des Gemeinsamen Zentrums gefeiert. Diese Einrichtung markiert eine beispielhafte Zusammenarbeit deutscher und österreichischer Sicherheitsbehörden.

Jubiläum des Gemeinsamen Zentrums Passau

Seit der Eröffnung im November 2015 arbeiten deutsche und österreichische Polizeibehörden im Gemeinsamen Zentrum in Passau rund um die Uhr zusammen. Zum 10-jährigen Bestehen würdigen der deutsche Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der österreichische Bundesinnenminister Mag. Gerhard Karner und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann diese erfolgreiche Kooperation.

Feierlichkeiten mit hochrangigen Vertretern

Die Feierlichkeiten finden mit den Bediensteten des Zentrums und hochrangigen Polizeivertretern statt. Medienvertreter sind eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten und an einem Pressestatement der Minister teilzunehmen.

Ablauf und Akkreditierung

Der Ablauf sieht zunächst einen Besuch der Minister im Gemeinsamen Zentrum (11:00 – 12:05 Uhr) vor, gefolgt von einem offiziellen Festakt im Alten Rathaus Passau (12:30 – 13:30 Uhr). Medienvertreter werden gebeten, sich bis zum 8. Dezember 2025 anzumelden, um an beiden Veranstaltungsorten Zugang zu erhalten. Die Akkreditierung erfolgt von 10:00 – 10:45 Uhr im Alten Rathaus Passau.

Gemeinsamer Transport wird zur Verfügung gestellt, und Parkmöglichkeiten sind im Bereich der Oberen Donaulände sowie in der Tiefgarage am Römerplatz gegeben.