Der Frühling hat ganz offiziell begonnen, die Sommerzeit gilt seit heute. Und in Augsburg gibt es ab Montag trotz Ausgangssperren & Co ein weithin sichtbares Indiz, dass der Winter so langsam vorbei sein muss. Die Winterruhe für die Brunnen geht zu Ende. Ab 30. März wird als erstes der Merkurbrunnen abgedeckt.

