Zeit für die Revanche | Ulmer Basketballer müssen wieder gegen Göttingen ran

Am Samstagabend trifft ratiopharm ulm bereits zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit auf die BG Göttingen. MagentaSport berichtet ab 17:45 Uhr, Tip-Off in der SparkassenArena ist um 18 Uhr.

Bislang war gegen Göttingen wenig zu holen. Sowohl im ersten BBL-Heimspiel der Saison als auch im BBL Pokal Achtelfinale gaben die Ulmer die Partie unglücklich aus der eigenen Hand. „Im Vergleich zu den beiden Spielen gegen Göttingen werden wir unsere defensive Leistung deutlich steigern und offensiv den Ball weiter gut bewegen müssen“, verdeutlichte Head Coach Anton Gavel vor der Begegnung. Mit dem Derbysieg gegen Ludwigsburg und als Drittplatzierter in der Gruppenphase des EuroCup, reist die Mannschaft nicht nur mit breiter Brust, sondern auch den Rückkehrern Philipp Herkenhoff und Nicolas Bretzel nach Göttingen: „Wir freuen uns alle, dass beide wieder auf dem Feld stehen können. Gerade nach Philipps ersten Minuten im EuroCup war die Freude auch auf seiner Seite natürlich riesig. Das gibt uns weitere Optionen auf den großen Positionen 4 und 5. Er kennt bereits das System und wird uns direkt weiterhelfen können“, so Gavel weiter. Eine wichtige Begegnung im Kampf um die Play-Off Plätze, denn die Ulmer auf Platz 7 (13-11) führen ein enges Feld mit Bamberg, Würzburg und Rostock an. Bei einem Erfolg in der SparkassenArena würde ratiopharm ulm mit Göttingen bei der Siegesanzahl gleichziehen (14-8).

Wiedersehen macht Freude – das Comeback des Jahres

Er ist zurück! Nach über einem Jahr wird Philipp Herkenhoff zum ersten Mal wieder auf dem BBL-Parkett stehen. Bereits im letzten Gruppenspiel des 7DAYS EuroCup feierte der Uuulmer nach insgesamt 369 Tagen sein Comeback. In 18 Minuten sorgte der Forward bereits für 4 Punkte, 2 Rebounds und einen Assist. Überglücklich erklärte unser Rückkehrer nach dem Spiel: „Endlich, ich habe so lange darauf hingearbeitet. Es kam viel dazwischen, wie das bei einer Verletzung eben ist. Nach mehr als einem Jahr endlich wieder auf dem Parkett zu stehen ist wie eine Erlösung. Am Samstag auf der Bank zu sitzen war für mich, als wäre ich ein 16-jähriger Junge, der zum ersten Mal bei den Profis dabei ist – einfach atemberaubend.“

Die Konkurrenz schläft nicht

Überraschend, aber nicht zu Unrecht steht die BG Göttingen seit Beginn der Saison auf einem Play-Off Platz. Mit schnellem Offensivbasketball und einem starken Backcourt ist die Konkurrenz nicht erst seit dem Heimsieg gegen den amtierenden deutschen Meister Alba Berlin gewarnt. Vor allem einer überrascht im Team von Roel Moors besonders. Das Ulmer Eigengewächs Till Pape spielt nach einer Zwischenstation in der ProA seit Sommer in Göttingen. Von Beginn an lieferte der 25-Jährige neben seinen Qualitäten in der Verteidigung auch eine überdurchschnittlich hohe Punkteausbeute in der Zone (11,8 Pkt – 67,6% 2P) – ist aus dem System nicht mehr wegzudenken. Beim jüngsten Erfolg gegen den MBC ging er als Topscorer mit 24 Punkten und 9 Rebounds voran. Angeführt von Mark Smith, der sich mit 16,8 Punkten bei starken Quoten aus dem Feld, dazu 6,1 Rebounds, 3,3 Assists und 1,1 Steals als echter Allrounder entpuppte, stechen auch die Playmaker Harald Frey und Geno Crandall heraus. Der Point Guard hat ähnliche Qualitäten an beiden Enden des Feldes vorzuweisen (4,4 Reb, 4,5 As, 1,3 St), der flinke Norweger Frey ist mit seinem unglaublichen Antritt und der besonderen Abschlussstärke von außen (42,1%) unentbehrlich. Gerade durch die wurfstarke Backcourt Power sind die Niedersachsen besonders effizient von jenseits der Drei-Punkte-Linie (38,1%-Platz 2). Personell steht Verstärkung in den Startlöchern: Am vergangenen Mittwoch gab der Klub die Verpflichtung von Rob Edwards aus der NBA G League bekannt. Für den 26-jährigen US-Guard die erste Station seiner Basketball-Karriere im Ausland. Pünktlich zu dessen Debüt kehren die Göttinger in die heimische SparkassenArena zurück. Auf dem Gelände waren Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt worden, wodurch die Halle für die Entschärfung seit Jahresbeginn gesperrt war. Die Göttinger mussten deshalb ihre Heimspiele entweder auswärts oder in der alten Lokhalle bestreiten.

Head Coach Anton Gavel: „Göttingen ist eine gute Mannschaft und steht zurecht dort, wo sie stehen. Was das Scoring angeht, sind sie gerade auf der Guard-Position enorm effektiv. Die neueste Nachverpflichtung Rob Edwards gibt ihrem Spiel noch mehr Tiefe. Außerdem sind die Großen unter dem Korb sehr präsent. Göttingen ist somit auch einer der besten Mannschaften im Low-Post. Wir sollten gewarnt sein.“

EuroCup-Achtelfinalbegegnung terminiert

An einem einzigen Abend entscheidet es sich: 40 Minuten höchste Intensität auf dem Parkett und auf den Rängen. Gänsehaut, Lautstärke, Anspannung, Sieg oder Niederlage…alles komprimiert auf ein Spiel – mehr Pokalfight geht nicht. Das Heimspiel im Achtelfinale des 7DAYS EuroCup gegen Buducnost VOLI Podgorica: Tip-Off ist am Mittwoch den 12.04. um 19:30 Uhr