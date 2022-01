Zeitarbeit: Echte Chance oder Jobs zweiter Klasse?

Viele Menschen verbinden mit Zeitarbeit geringe Gehälter und schlechte Arbeitsbedingungen. Doch das Bild der Arbeitskräfteüberlassung hat sich innerhalb der letzten Jahre merklich gewandelt. Mittlerweile stellt Leiharbeit für zahlreiche Personen eine Chance dar, in einem neuen Beruf Fuß zu fassen. Warum das so ist und welche Vorzüge die Temporärarbeit hat, erfahren Interessierte nachfolgend.

Was ist Zeitarbeit?

Bereits seit Ende der 60er Jahr gibt es Arbeitnehmerüberlassung. Hierbei handelt es sich um eine Beschäftigungsform, welche sich auf dem Arbeitsmarkt etabliert hat. Ziel bei der Temporärarbeit ist der Verleih von Arbeitskräften. Dieser kann zeitlich befristet oder permanent sein. Somit ist Leiharbeit ein vielfältiges Gebiet mit zahlreichen Optionen für Beschäftigungssuchende. Alle geltenden Regelungen finden sich im AÜG (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

Personen, die sich für Zeitarbeit interessieren, sollten berücksichtigen, dass die Bindung an den Personaldienstleister dauerhaft ist. Dies bezieht sich jedoch nur auf das entsprechende Arbeitsverhältnis. Wer einen Vertrag mit einem Dienstleister aufsetzt und diesen unterschreibt, unterliegt dem Weisungsrecht des Entleihers. Der zukünftige Arbeitgeber hat jedoch die Option, einen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag zu schließen, welcher ihm ein Direktionsrecht zugesteht.

Für den Leiharbeitnehmer bedeutet das, dass er bei der Zeitarbeitsfirma angestellt ist. Die Basis dazu liefert ein normaler Arbeitsvertrag. Das bedeutet, dass der Arbeiter an die Agentur gebunden ist, ohne einen internen und fixen Arbeitsplatz im Unternehmen zu haben. Somit kann einen Arbeitnehmer ein breites und vielseitiges Aufgabenbild erwarten, wenn er in unterschiedlichen Betrieben zum Einsatz kommt. Dies bietet ihm viele Chancen, denn er gewinnt im großen Umfang an Erfahrungen.

Tipp: Wer sich die Möglichkeit auf eine fair entlohnte Arbeitsstelle mit Zukunftsperspektive nicht entgehen lassen möchte, sollte sich speziell in Urlaubszeiten nach einem Job umsehen. Einige Menschen erlangen eine Beschäftigung aufgrund eines Ausfalls, der krankheitsbedingt ist oder aufgrund eines Mangels an Fachkräften.

Wer profitiert von Leiharbeit?

Arbeitskräfteüberlassung lohnt sich für Unternehmen und Jobsuchende. Als Betrieb kann es, speziell in wirtschaftlich schweren Situationen, ein Problem sein, geeignete Arbeitskräfte zu finden. Das Aufgeben einer Stellenanzeige führt somit nicht immer zum Erfolg und gestaltet sich häufig schleppend. Aus diesem Grund sind Leiharbeitsfirmen gefragt. Sie haben häufig einen großen Pool an Mitarbeitern zur Verfügung.

Für einen Unternehmer bedeutet dies, dass er innerhalb kurzer Zeit das gewünschte Personal enthält. Es entspricht den vorgegebenen Qualifikationen und eignet sich somit optimal für ausgeschriebene Positionen. Hierfür hat das Management weder eine Stellenanzeige zu schalten noch auf eine andere Art aktiv zu sein. Dadurch wird Zeit und Geld gespart und das Kerngeschäft ist wie gewohnt verfolgbar.

Zeitarbeit ist für Menschen, die keinen Job finden, eine gute Option. Personaldienstleister bieten Interessierten oft viele Möglichkeiten. Hierbei finden sich Berufe für Quereinsteiger, Fachkräfte oder Neulinge auf dem Arbeitsmarkt. Welche Tätigkeit sich für Arbeitssuchende anbieten, hängt von der Nachfrage und dem Pool an Mitarbeitern ab. Daher gibt es meist zahlreiche und häufig wechselnde Optionen.

Das bedeutet, dass es nicht nur für erfahrene Arbeitssuchende passende Positionen gibt. Für Hochschulabsolventen, Einwanderer und Menschen auf der Suche nach einer neuen Herausforderung gibt es ebenso gut bezahlte Stellen.

Welche Vorteile und Nachteile hat Zeitarbeit für Arbeitssuchende?

Die Vorteile und Nachteile von Temporärarbeit variieren. Das liegt daran, dass sie von der betrachtenden Personengruppe abhängen. Für Arbeitswillige und Unternehmer gibt es somit unterschiedliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Diese erläutern wir nachfolgend, sodass sich Interessierte selbst ein Bild von Personaldienstleistern und ihren Vorzügen und Mankos machen können.

Arbeitnehmer sehen die Arbeit für eine Personalvermittlung oft als Chance an. Das liegt daran, dass sie von einem professionellen Management profitieren. Dieses ermöglicht einen reibungslosen und schnellen Einstieg in den neuen Job. Langwierige Seminare und Einarbeitungen entfallen somit. Der zukünftige Angestellte kann deshalb zügig in seine neue Tätigkeit einsteigen.

Hinweis: Seit der Mitte des Jahres 2017 gibt es eine Reform im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Diese bezieht sich auf den Equal Pay. Ziel ist es, die Gehälter von Arbeitnehmern von Personaldienstleistern fairer zu gestalten. Deshalb erhalten Leiharbeiter nach dem Ablauf von neun Monaten eine Entlohnung, die jener eines normalen Mitarbeiters im Unternehmen entspricht. Zusätzlich bietet sich ihnen eine Übernahmeoption, nach einem Einsatz von 1,5 Jahren.

Oft wird vernachlässigt, dass Personaldienstleister etwas bieten, das reguläre Arbeitgeber nicht ermöglichen. Aufgrund der wechselnden Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmen ist der Erfahrungsschatz von Angestellten groß. Daher sind sie gefragt. Dank ihrer vielseitigen Aufgaben in Betrieben finden sie sich schnell in neuen Situationen und Aufgaben zurecht. Das wissen auch potenzielle Arbeitgeber.

Doch es gibt weitere Vorteile, die Interessierte kennen sollten. Hier ein Überblick über sie:

Optimaler Einstieg für Berufsanfänger, da Stellenangebote klar und präzise aufbereitet sind

Ideal für Berufsrückkehrer, die schnell wieder im alten Beruf arbeiten wollen

Chancen auf eine feste Anstellung sind häufig gegeben

Tätigkeit ist entspannter, da Arbeitnehmer meist nur dann arbeitet, wenn er gebraucht wird

Branchenzuschläge sind verfügbar

Diese Vorzüge stehen wenigen Nachteilen gegenüber. Personen, die keine wechselnden Arbeitsstellen bevorzugen und sich nur schwer an neue Situationen anpassen können, empfinden Zeitarbeit häufig als wenig passend.

Das Vorurteil, dass ein Arbeitnehmer bei einem Personaldienstleister nur wenig Geld verdient, ist somit überholt. Es finden sich nur noch äußerst selten Anbieter, die geringere Löhne bieten als eine entsprechende Fachkraft in Festanstellung erhalten würde. Deshalb ist Leiharbeit für fast alle Arbeitssuchenden eine ausgezeichnete Möglichkeit eine passende Beschäftigung zu finden.

Welche Vorteile und Nachteile hat Zeitarbeit für Unternehmen?

Neben Jobsuchenden profitieren Arbeitgeber von einer Zeitarbeitsfirma. Sie genießen durch die Arbeit der erfahrenen Fachkräfte nämlich ein Maximum an Flexibilität. Das bedeutet, dass sie Personal akquirieren, ohne dabei langfristig an es gebunden zu sein. Bei einer hohen Auslastung, saisonalen Schwankung oder einer temporär gesteigerten Produkten von Waren ist die Leistung von Personaldienstleistern unentbehrlich.

Unternehmer sollten ebenso berücksichtigen, dass die Leiharbeitsagentur die Ausgaben für Ausfälle trägt. Ebenso übernimmt sie die Lohnnebenkosten. Aus diesem Grund profitieren Arbeitgeber von einem großen Einsparpotenzial.

Zusätzlich sind Unternehmer nicht darauf angewiesen, sich selbst mit der Suche des passenden Personals zu beschäftigen. Darum kümmern sich die Experten von Zeitarbeitsfirmen, welche bereits auf viele Mitarbeiter in ihrem System zurückgreifen, um Arbeitgeber schnellstmöglich mit Arbeitswilligen zu versorgen.

Natürlich sollte hier auch angemerkt sein, dass es Leiharbeitsunternehmen gibt, die ein geringes Maß an Kompetenz haben. Zusätzlich sollten Interessierte wissen, dass ein Personaldienstleister lediglich eine befristete Möglichkeit der Arbeitnehmerüberlassung darstellt. Ein weiterer Aspekt, der zu beachten ist, ist die Subsidiärhaftung.