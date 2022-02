Zensus 2022 | Stadt Memmingen sucht weiterhin nach Erhebungsbeauftragten

Der Zensus 2022 ist deutschlandweit die größte statistische Erhebung. So arbeiten die Länder schon jetzt mit den Verantwortlichen in den 94 kommunalen Erhebungsstellen eng zusammen. Das Ziel ist klar: Die erfolgreiche Durchführung der Befragung von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern in Bayern im nächsten Jahr.

Die Erhebungsstelle in Memmingen wird von Bianca Beer und Dominic Trunke geleitet. Sie organisieren und koordinieren die Befragungen in der kreisfreien Stadt. Da sie die persönlichen Interviews, die in der Haupterhebung bei Haushalten und in Wohnheimen ab Mai 2022 durchzuführen sind, nicht zu zweit bewältigt können, sucht die Erhebungsstelle der Stadt Memmingen ab sofort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der statistischen Fachwelt spricht man dann von den sogenannten Erhebungsbeauftragten.

In ganz Bayern werden 20.000 Erhebungsbeauftragte mehr als zwei Millionen Menschen interviewen. Grundvoraussetzungen für diese Tätigkeit sind neben Volljährigkeit, Zuverlässigkeit und Wohnsitz in Deutschland auch zeitliche Flexibilität. Hinzu kommt das wichtige Thema der verbindlichen Verschwiegenheit, denn die gewonnenen Informationen im Rahmen der Tätigkeit sind ausschließlich für den Zensus bestimmt. Die ehrenamtliche Aufgabe wird mit einer steuerfreien Aufwandsentschädigung vergütet.

Personen die als Interviewerin oder Interviewer beim Zensus 2022 in Bayern die Erhebungsstelle in Memmingen von Mai bis August 2022 unterstützen wollen, richten ihre Bewerbung bitte bis 28. Februar 2022 an die Erhebungsstelle der Stadt. Bitte im Anschreiben eventuelle Vorerfahrungen im Zensus sowie Motivation beschreiben und Lebenslauf hinzufügen.

Anschrift:

Stadt Memmingen, Marktplatz 1, 87700 Memmingen, oder per E-Mail im pdf-Format an zensus@memmingen.de

Telefonische Auskünfte zur Beschäftigung erhalten Sie in der Erhebungsstelle der Stadt Memmingen bei Frau Beer oder Herrn Trunke (08331/850-690).

Mit dem Zensus wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme notwendig. In erster Linie werden hierfür Daten aus Verwaltungsregistern genutzt. In Deutschland ist der Zensus eine registergestützte Bevölkerungszählung, die durch eine Stichprobe ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert wird.