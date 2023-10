Zentralrat der Juden kritisiert Deutschlands Enthaltung bei UN

Der Zentralrat der Juden hat Deutschlands Enthaltung bei einer Resolution der Vereinten Nationen am Wochenende scharf kritisiert, die arabische Staaten eingebracht hatten. „Wenn es in der UN darauf ankommt, hat Deutschland ausgerechnet jetzt keine klare Haltung gegen die Relativierung des Hamas-Terrors“, sagte Schuster der „Bild“ (Montagausgabe). Sein Eindruck: „Judenhass und Israelfeindlichkeit flammen in Deutschland wieder auf.“

Josef Schuster (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Schuster: „Offen auf den Straßen, in den Hörsälen oder Theatern, ob islamistisch, rechtsextrem, linksradikal oder woke.“ Die Entwicklung der letzten Wochen in Deutschland habe er so nicht erwartet. Schuster wörtlich: „Ich erkenne zuweilen dieses Land nicht wieder.“

In der betreffenden UN-Resolution war ein Waffenstillstand gefordert und die Tötung von Zivilisten verurteilt worden – die Hamas wurde jedoch namentlich nicht erwähnt.