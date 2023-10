Zeugen gesucht | Brandstiftung im Bereich der Familie-Einstein-Straße in Augsburg

Am Samstagabend gab es in einem Park in der Nähe der Familie-Einstein-Straße in Augsburg mehrere Sachbeschädigungen und Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten.

Am Samstagabend gab es in einem Park in der Nähe der Familie-Einstein-Straße in Augsburg mehrere Sachbeschädigungen und Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass eine Gruppe von Personen dafür verantwortlich war.

Laut Berichten wurden sieben Mülltonnen angezündet und dadurch einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht.

Als die Polizei eintraf, beleidigten und bedrohten einige Personen die Beamten. Danach flüchteten sie in verschiedene Richtungen zu Fuß.

Im Zuge einer schnellen Fahndung haben Polizeibeamte mehr als zehn junge Männer zwischen 16 und 19 Jahren gestoppt und ihre persönlichen Daten notiert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Vandalismus durch Brandstiftung und Drohung.

Zeugen, die Informationen oder Aufnahmen in Form von Fotos oder Videos haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.