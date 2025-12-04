Zeugen gesucht: Polizei richtet Medienportal nach Überfall auf Rentner in Mainbernheim ein

MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN. Nach einem Überfall auf einen 90-jährigen Rentner am 28. November setzt die Ermittlungskommission ihre Untersuchungen mit Hochdruck fort.

Medienupload-Portal zur Unterstützung der Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Würzburg hat ein Medienupload-Portal eingerichtet, um die Bevölkerung um Unterstützung zu bitten. Über die Webseite medienupload-portal03.polizei.bayern.de können Menschen relevante Informationen und Aufzeichnungen hochladen.

Aufruf zur Mithilfe aus der Bevölkerung

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können:

Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mainbernheim gesehen?

Wer hat zur Tatzeit und in den Tagen davor Verdächtiges im Bereich Mainbernheim beobachtet?

Wem sind eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich aufhielten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Falles beitragen können?

Wer hat im Umkreis des Tatortes Kameras an seinem Grundstück verbaut?

Wer hat in Tatortnähe einen Pkw mit verbauter Dashcam geparkt?

Wer hat in Tatortnähe in der Tatnacht Handyfotos und -videos gefertigt?

Polizei bittet um Bereitstellung von Aufzeichnungen

Zeugen, die über entsprechende Aufzeichnungen verfügen, werden gebeten, diese der Polizei umgehend über das Medienupload-Portal zur Verfügung zu stellen. Für direkte Hinweise steht die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zur Verfügung.