Zeugen gesucht: Polizei richtet Medienportal nach Überfall auf Rentner in Mainbernheim ein

MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN. Nach einem Überfall auf einen 90-jährigen Rentner am 28. November setzt die Ermittlungskommission ihre Untersuchungen mit Hochdruck fort.
Medienupload-Portal zur Unterstützung der Ermittlungen
Die Kriminalpolizei Würzburg hat ein Medienupload-Portal eingerichtet, um die Bevölkerung um Unterstützung zu bitten. Über die Webseite medienupload-portal03.polizei.bayern.de können Menschen relevante Informationen und Aufzeichnungen hochladen.
Aufruf zur Mithilfe aus der Bevölkerung
Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können:
- Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mainbernheim gesehen?
- Wer hat zur Tatzeit und in den Tagen davor Verdächtiges im Bereich Mainbernheim beobachtet?
- Wem sind eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich aufhielten?
- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Falles beitragen können?
- Wer hat im Umkreis des Tatortes Kameras an seinem Grundstück verbaut?
- Wer hat in Tatortnähe einen Pkw mit verbauter Dashcam geparkt?
- Wer hat in Tatortnähe in der Tatnacht Handyfotos und -videos gefertigt?
Polizei bittet um Bereitstellung von Aufzeichnungen
Zeugen, die über entsprechende Aufzeichnungen verfügen, werden gebeten, diese der Polizei umgehend über das Medienupload-Portal zur Verfügung zu stellen. Für direkte Hinweise steht die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zur Verfügung.