Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
7.6 C
London
type here...
Subscribe
Zeugen gesucht: Polizei richtet Medienportal nach Überfall auf Rentner in Mainbernheim ein
Polizeipräsidium Unterfranken
1 Min.Lesezeit

Zeugen gesucht: Polizei richtet Medienportal nach Überfall auf Rentner in Mainbernheim ein

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

MAINBERNHEIM, LKR. KITZINGEN. Nach einem Überfall auf einen 90-jährigen Rentner am 28. November setzt die Ermittlungskommission ihre Untersuchungen mit Hochdruck fort.

Medienupload-Portal zur Unterstützung der Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Würzburg hat ein Medienupload-Portal eingerichtet, um die Bevölkerung um Unterstützung zu bitten. Über die Webseite medienupload-portal03.polizei.bayern.de können Menschen relevante Informationen und Aufzeichnungen hochladen.

Aufruf zur Mithilfe aus der Bevölkerung

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können:

  • Wer hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Mainbernheim gesehen?
  • Wer hat zur Tatzeit und in den Tagen davor Verdächtiges im Bereich Mainbernheim beobachtet?
  • Wem sind eine oder mehrere verdächtige Personen aufgefallen, die sich zur Tatzeit im Bereich aufhielten?
  • Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung des Falles beitragen können?
  • Wer hat im Umkreis des Tatortes Kameras an seinem Grundstück verbaut?
  • Wer hat in Tatortnähe einen Pkw mit verbauter Dashcam geparkt?
  • Wer hat in Tatortnähe in der Tatnacht Handyfotos und -videos gefertigt?

Polizei bittet um Bereitstellung von Aufzeichnungen

Zeugen, die über entsprechende Aufzeichnungen verfügen, werden gebeten, diese der Polizei umgehend über das Medienupload-Portal zur Verfügung zu stellen. Für direkte Hinweise steht die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zur Verfügung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Eilmeldung | Größerer Verkehrsunfall auf der A8 – Autobahn bei Zusmarshausen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen ereignete sich nach Polizeiangaben auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart ein größerer Unfall. Die Autobahn ist bei Zusmarshausen derzeit voll gesperrt.
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Augsburg Stadt

Brand im Augsburger Hotelturm: Großeinsatz der Rettungskräfte am gestrigen Abend

0
Am gestrigen Abend kam es gegen 21.30 Uhr zu...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 03.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel