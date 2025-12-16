Newsletter
Dienstag, Dezember 16, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

ZEW-Konjunkturerwartungen im Dezember gestiegen

Die mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren haben sich im Dezember verbessert: Der entsprechende Index stieg von 38,5 Zählern im November auf nun 45,8 Punkte. Das teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

