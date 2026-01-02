Zigarettenautomat in Neustadt b. Coburg an Silvester gesprengt: Polizei sucht Zeugen für flüchtige Täter

In der Silvesternacht erschütterte ein Vorfall die Hermann-Steiner-Straße im Coburger Ortsteil Wildenheid: Ein Zigarettenautomat wurde durch Böller aufgesprengt und die Polizei sucht nach den Verantwortlichen.

Zeugen berichten von flüchtigen Tätern

Ein Anwohner hörte gegen 1:15 Uhr einen lauten Schlag und entdeckte daraufhin den beschädigten Automaten. Bevor die Polizeikräfte am Tatort eintrafen, ergriffen zwei Tatverdächtige die Flucht. Die Fahndung nach ihnen verlief bisher erfolglos.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Die gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen ist zirka 1,85 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem roten Pullover. Der zweite Mann ist etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und trug ein schwarzes Oberteil sowie einen dunklen Schal. Zudem war er mit einem Rucksack ausgestattet.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Schaden am Zigarettenautomaten wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Untersuchungen übernommen. Zeugen, die gegen 1:15 Uhr in der Umgebung der Hermann-Steiner-Straße verdächtige Personen bemerkt haben oder Hinweise zur Tat liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.