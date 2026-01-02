Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
1.9 C
London
type here...
Subscribe
Zigarettenautomat in Neustadt b. Coburg an Silvester gesprengt: Polizei sucht Zeugen für flüchtige Täter
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Zigarettenautomat in Neustadt b. Coburg an Silvester gesprengt: Polizei sucht Zeugen für flüchtige Täter

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Silvesternacht erschütterte ein Vorfall die Hermann-Steiner-Straße im Coburger Ortsteil Wildenheid: Ein Zigarettenautomat wurde durch Böller aufgesprengt und die Polizei sucht nach den Verantwortlichen.

Zeugen berichten von flüchtigen Tätern

Ein Anwohner hörte gegen 1:15 Uhr einen lauten Schlag und entdeckte daraufhin den beschädigten Automaten. Bevor die Polizeikräfte am Tatort eintrafen, ergriffen zwei Tatverdächtige die Flucht. Die Fahndung nach ihnen verlief bisher erfolglos.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Die gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben: Einer von ihnen ist zirka 1,85 Meter groß und schlank, bekleidet mit einem roten Pullover. Der zweite Mann ist etwa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und trug ein schwarzes Oberteil sowie einen dunklen Schal. Zudem war er mit einem Rucksack ausgestattet.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Schaden am Zigarettenautomaten wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Untersuchungen übernommen. Zeugen, die gegen 1:15 Uhr in der Umgebung der Hermann-Steiner-Straße verdächtige Personen bemerkt haben oder Hinweise zur Tat liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel