Zimmerbrand führt zu größerem Feuerwehreinsatz in Augsburg-Herrenbach

Am frühen Mittwochnachmittag des 11. März 2024 um 14:34 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg und der Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in der Reichenberger Straße gerufen. Der Mitteiler gab an, dass Rauch aus einem Gebäude dringt.

Aus einer Wohnung im dritten Obergeschoss dringt Rauch und ein Rauchmelder ist zu hören. Die ersteintreffenden Kräfte vor Ort haben diese Meldung bestätigt.Es wurde ein Löschangriff über das außenliegende Treppenhaus vorbereitet und die Drehleiter in Stellung gebracht. Die eingesetzten Kräfte drangen in die völlig verrauchte Wohnung ein.

Sie bekämpften den Küchenbrand unter Atemschutz mit einem C-Rohr und führten eine Personensuche durch. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich glücklicherweise niemand in der Wohnung. Auch angrenzende Bereiche im Mehrfamilienhaus wurden überprüft.Es wurde eine Rauchausbreitung untersucht. Nach umfassenden Lüftungsmaßnahmen und einer abschließenden Kontrolle des Brandobjekts mit der Wärmebildkamera konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Diese wird die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.