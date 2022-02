Bei einem Zimmerbrand in der Münchener Titurelstraße ist am frühen Morgen ist ein 89-jähriger Mann verstorben. Ein Mitteiler aus einem Nachbarhaus meldete der Integrierten Leitstelle ein Feuer im 15. Obergeschoss eines Hochhauses. Einsatzführungsdienste, zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr wurden an die gemeldete Adresse beordert. Zudem wurden auch mehrere Rettungsdienstfahrzeuge nach Bogenhausen alarmiert.

Vor Ort stellte sich schon bei Ankunft der Einsatzkräfte heraus, dass die Wohnung im 15. Obergeschoss in voller Ausdehnung brannte. Mehrere Atemschutztrupps gingen sofort zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Trotz der schnell eingeleiteten Löschmaßnahmen kam für einen 89-jährigen Mann jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb in der Brandwohnung.

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig, da im Laufe des Einsatzes immer wieder neue Glutnester zum Vorschein kamen. Die Bewohner des Hauses konnten während der Einsatzdauer in einem Großraumrettungswagen der Feuerwehr Zuflucht finden. Eine Anwohnerin wurde aufgrund einer Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst behandelt.

Ebenfalls wurde ein Feuerwehrmann, der sich bei den Löscharbeiten verletzte, zur Behandlung in eine Münchener Klinik gebracht.

Zur Klärung der Brandursache hat das Fachkommissariat der Polizei München die Ermittlungen aufgenommen. Zur Höhe des Sachschadens kann vonseiten der Feuerwehr keine Angabe gemacht werden.

