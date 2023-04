Heute Abend gegen 20:45 Uhr kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus am Jakobsplatz in Augsburg. Es gab eine starke Rauchentwicklung.

Die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst rückten mit Großaufgebot an und konnte das Feuer bereits nach wenigen Minuten löschen. Das Gebäude wurde mit Hochleistungslüftern von der Feuerwehr belüftet. Eine Person kam offenbar ins Krankenhaus. Weitere Informationen folgen.