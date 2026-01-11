Zivilstreife nimmt mutmaßlichen Drogendealer in Nürnberger Innenstadt fest

Am Freitag, dem 9. Januar 2026, wurde in der Nürnberger Innenstadt ein mutmaßlicher Drogendealer von einer Zivilstreife der Polizei festgenommen. Der 24-jährige Mann soll Zeugen zufolge einer anderen Person eine illegale Kräutermischung verkauft haben.

Zivilstreife beobachtet verdächtigen Austausch

Die Verkehrspolizei Nürnberg befand sich um kurz nach 10:00 Uhr im Bereich des Spittlertorzwingers, als die Beamten einen verdächtigen Austausch sahen. Ein 24-jähriger Mann übergab einer anderen Person eine Verpackung und erhielt im Gegenzug Bargeld.

Fluchtversuch scheitert

Beim Versuch, die Männer zu kontrollieren, versuchte der mutmaßliche Dealer zu fliehen, konnte jedoch von den Polizisten aufgehalten werden. Da er sich vehement gegen die Festnahme wehrte, wurde der Mann von den Beamten überwältigt und ihm Handfesseln angelegt. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Während des Einsatzes entkam der mutmaßliche Käufer unerkannt.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen entdeckten die Polizisten eine geringe Menge der illegalen Kräutermischung sowie Bargeld. Gegen den deutschen Staatsbürger wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.