Montag, Dezember 29, 2025
Zoll warnt vor illegalem Feuerwerk

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Präsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, hat vor dem Jahreswechsel vor der Verwendung illegalen Feuerwerks gewarnt. “Nicht zugelassenes Feuerwerk kann zu einer ernsthaften Gefahr werden und schwere, teils sogar bleibende Verletzungen verursachen”, sagte Rolfink dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Der Zoll zieht derartige Pyrotechnik deshalb bei Kontrollen an den Grenzen und in Paketsendungen konsequent aus dem Verkehr”, fügte er an.

Allein 2024 stellte der Zoll nach eigenen Angaben mehr als sieben Tonnen nicht zugelassener Pyrotechnik sicher – deutlich mehr als in den drei vorangegangenen Jahren zusammen. Im Jahr 2023 hatte der Zoll rund 500 Kilogramm solcher Feuerwerkskörper aus dem Verkehr gezogen, 2022 waren es etwas mehr als 300 Kilogramm und 2021 rund 2,3 Tonnen. Hinzu kommen zahlreiche illegale Feuerwerkskörper, die von der Polizei an vielen Orten in Deutschland beschlagnahmt wurden.

“Die Einfuhr nicht zugelassener Feuerwerkskörper aus dem Ausland ist verboten und führt zur Einleitung eines Strafverfahrens gegen die verantwortliche Person”, sagte Rolfink dem RND. “Damit der Jahreswechsel für alle sicher bleibt, kann ich nur eindringlich davor warnen, Feuerwerk unbekannter Herkunft oder ohne das CE-Kennzeichen zu kaufen.”

In der vergangenen Silvesternacht hatten etwa schwere Explosionen durch für Privatpersonen illegale sogenannte Kugelbomben in Berlin für Aufsehen gesorgt. Auch andere, häufig aus dem EU-Ausland nach Deutschland eingeführte Böller haben häufig eine viel stärkere Explosionswirkung als das in Deutschland frei verkäufliche Feuerwerk.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

